Tuzlu göllerde daha yoğun görülen bu köpüklenme olayının doğal yollardan olabildiği gibi bazen sanayi atıkları, evsel atıklar veya kanalizasyon etkisiyle de ortaya çıkabildiğini kaydeden Prof. Dr. Gülle, ancak Burdur Gölü'nde genellikle her yıl sonbahar-kış aylarında veya ilkbaharın ilk dönemlerinde bu köpüklenmenin görülebildiğini, bu durumun doğal yollardan oluştuğunu vurguladı.