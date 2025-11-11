Burdur - Fethiye kaç kilometre? Burdur - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Burdur - Fethiye kaç kilometre? Burdur - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, sadece iki şehri değil, aynı zamanda iki farklı coğrafi bölgeyi (İç Anadolu yaylası ve Akdeniz/Ege kıyı şeridi) ve iki farklı yaşam biçimini birbirine bağlar. İç Anadolu'dan gelen tatilciler için Fethiye'ye ulaşmanın en kısa yollarından biri olan bu rota, özellikle yaz aylarında yoğun bir trafik akışına sahne olur. İki merkez arasındaki en verimli rota seçeneklerini, güncel yol koşullarını ve tahmini seyahat sürelerini bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. İşte bu dağ ve deniz yolculuğunun tüm bilinmesi gerekenleri...

BURDUR - FETHİYE ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Burdur şehir merkezi ile Muğla'nın Fethiye ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan D-350 karayolu üzerinden yaklaşık 140 ila 150 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün otoyol değil, yüksek standartlı ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

Kilometre olarak çok uzun görünmese de, bu rota coğrafi olarak oldukça dramatiktir. Yolculuk, Göller Yöresi'nin yaklaşık 950 metrelik rakımından başlar, Batı Toroslar'ın engebeli arazilerini ve geçitlerini aşarak deniz seviyesindeki Fethiye'ye iner. Bu durum, yolculuğu bir düz ova sürüşünden çok, virajlı ve manzaralı bir dağ geçişine dönüştürür. Bu rota, İç Anadolu'yu ve Göller Yöresi'ni Fethiye, Kaş ve Kalkan gibi Batı Akdeniz'in en popüler turizm merkezlerine bağlayan ana damarlardan biridir.

BURDUR - FETHİYE ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Burdur ile Fethiye arasındaki 140-150 kilometrelik mesafe, yolun coğrafi yapısı nedeniyle kilometre başına düşen sürenin arttığı bir güzergahtır. İdeal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, bu mesafe özel araçla yaklaşık 2 saat 15 dakika ile 2 saat 45 dakika arasında tamamlanabilir. Ancak, bu süreyi önemli ölçüde etkileyebilecek bazı faktörler bulunmaktadır: Yol Koşulları: Yolun büyük bir kısmı bölünmüş yol olsa da, Çavdır ve Söğüt gibi yerleşim yerlerinden sonra başlayan dağlık etap, bol virajlı ve inişli çıkışlıdır. Bu bölgelerde hız yapmak mümkün değildir ve dikkatli bir sürüş gerektirir.

Özellikle yaz sezonunda gün boyunca saat başı veya daha sık aralıklarla otobüs bulmak mümkündür. Süre: Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalar (örneğin Çavdır otogarı) ve verilen zorunlu molalar nedeniyle özel araca göre biraz daha uzun sürer. Toplam seyahat süresi genellikle 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında değişmektedir. Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki şehir arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır. Burdur'a en yakın havalimanı Isparta'da (ISE), Fethiye'ye en yakın havalimanı ise Dalaman'dadır (DLM). İki havalimanı arasında direkt bir uçuş hattı yoktur. Yolculuk tamamen karayolu üzerinden planlanmalıdır. ROTA DETAYLARI Burdur'dan Fethiye'ye yapılan yolculuk, coğrafi bir dönüşümün en güzel örneklerinden biridir. Burdur'dan yola çıkıldığında, D-350 karayolu takip edilerek güneybatı yönünde, Göller Yöresi'nin kurak ve bozkır benzeri platolarında ilerlenir. Karamanlı ilçesi geçildikten sonra, yolculuğun en etkileyici etabı başlar.

Yol, Batı Toroslar'ın engebeli arazisine girmeye başlar. Çavdır ve Söğüt ilçeleri geçildikten sonra, Fethiye'ye doğru olan iniş başlar. Bu noktada iklim ve bitki örtüsü saniyeler içinde değişir. İç Anadolu'nun bozkır bitki örtüsü, yerini hızla Akdeniz'in karakteristik bitki örtüsü olan makiliklere ve Kızılçam ormanlarına bırakır. Havanın nemi ve sıcaklığı artar, çam kokusu hissedilmeye başlanır. Bu virajlı ve manzaralı iniş, Fethiye Körfezi'ne yaklaşırken büyüleyici manzaralar sunar ve yolculuğu keyifli bir deneyime dönüştürür.