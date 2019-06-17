Burdur kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü kentte, Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Köprübaşı ile Müftülük Köprüsü arasındaki çay kenarındaki oturma gruplarının bulunduğu bölgeye can güvenliği nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi.

Belediye ekipleri taşan rögarları açmak için çalıştı. İsmail Boyacıoğlu Caddesi'nde yağış nedeniyle biriken çamur, iş makineleri yardımıyla temizlendi. Yağış nedeniyle Kışla Mahallesi'nde bazı evlerin birinci katını ve bahçelerini su bastı. Belediye ekiplerin vatandaşların taşkında etkilenmemesi için suyu tahliye etti.