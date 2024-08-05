Burdur'da balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
Burdur'da oğlu ve arkadaşıyla balık tutmak için baraj gölüne giden kişi, dengesini kaybederek suya düşerek kayboldu. Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar, adamın cansız bedenini buldu
Burdur'da balık tutmaya giden kişi, baraja düşerek hayatını kaybetti.
Mehmet Uysal (46), 8 yaşındaki oğlu ve bir arkadaşıyla Ali Kılcı Karaçal Barajı'na balık tutmaya gitti.
DENGESİNİ KAYBEDEREK SUYA DÜŞTÜ
AA'nın haberine göre; arkadaşı marketten alışveriş yapmaya gittiği sırada barajın kıyısında oğluyla balık tutan Uysal, suya düştü.
Babasının baraja düştüğünü gören çocuğun çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar tarafından bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.