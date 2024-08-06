Burdur'da av tüfeğinden çıkan saçmalar balkondaki yaşlı çifti yaraladı

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Burdur'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet eden yaşlı çift yaralandı.

Hızır İlyas Mahallesi'nde, seyir halindeki iki otomobilde bulunan gruplar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sığıryolu Caddesi'nde bir otomobilden diğer otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı.

SAÇMALAR YAŞLI ÇİFTİ YARALADI AA'nın haberine göre; av tüfeğinden çıkan saçmalar, caddenin kenarındaki binanın balkonunda oturan Mustafa (68) ve Kamran (64) Kök çiftine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzlerinden hafif yaralanan yaşlı çift, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR Polis ekipleri, saldırıya uğrayan otomobildeki R.K. ile S.B'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Ekipler, ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.