Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifi etti. Eğlenmek için gittikleri bir mekanda mikrofonu eline alan Alço, sevgilisine, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu’ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" sorusunu yöneltti. Sahneye çıkarak yüzüğü takan Burcu Sezginoğlu ise "Evet" yanıtını verdi. Peki Burcu Sezgioğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, haberin detayları...

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Nuri Alço ile yakın zamanda hayatını birleştirecek Burcu Sezginoğlu, 35 yaşındadır. Burcu Sezginoğlu aynı zamanda ticaret ile uğraşıyor.