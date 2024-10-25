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        Haberler Magazin Burcu Özberk yaza veda etti, sergiye gitti

        Burcu Özberk yaza veda etti, sergiye gitti

        Burcu Özberk, sonunda yaz sezonunu kapattı. Özberk, İstanbul'a dönüşünde ayağının tozuyla Contemporary İstanbul'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:05
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        Geçtiğimiz yaz boyunca tatilin tadını çıkaran ve sık sık tatil pozlarını paylaşan Burcu Özberk, sonunda yaz sezonunu kapattı.

        İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın yanı sıra Türkiye'deki Ege ve Akdeniz koylarından da fotoğraflarını yaz sezonu boyunca paylaşan oyuncu tatilini bitirerek İstanbul'a döndü.

        Tatil dönüşü, Contemporary İstanbul'a giden Burcu Özberk, çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Burcu Özberk
        #Contemporary Istanbul

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