Burcu Özberk yaza veda etti, sergiye gitti
Burcu Özberk, sonunda yaz sezonunu kapattı. Özberk, İstanbul'a dönüşünde ayağının tozuyla Contemporary İstanbul'a gitti
Geçtiğimiz yaz boyunca tatilin tadını çıkaran ve sık sık tatil pozlarını paylaşan Burcu Özberk, sonunda yaz sezonunu kapattı.
İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın yanı sıra Türkiye'deki Ege ve Akdeniz koylarından da fotoğraflarını yaz sezonu boyunca paylaşan oyuncu tatilini bitirerek İstanbul'a döndü.
Tatil dönüşü, Contemporary İstanbul'a giden Burcu Özberk, çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.