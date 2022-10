Hamur işi yiyeceklere aşerdiğini söyleyen Kara, “Bu ara canım acayip pide çekiyor. Aklıma böyle sürekli internetten sipariş veriyim geliyor. Her aklıma geleni alsam 30 kilo almıştım şimdiye kadar. Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Akşam, gece bile olsa gidiyorum” diye konuştu.



İLK KEZ AÇIKLADI: ADI CAN OLACAK



Erkek bebek bekleyen Kara, oğluna Can ismini koyacaklarını söyleyerek ismi ilk kez açıkladı.