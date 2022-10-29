"HAYATIMIN EN ZOR SETİYDİ"



Burcu Kara, 10. Boğaziçi Film Festivali’nde boy gösteren ‘Uçuş 811’ filminin gördüğü ilgilen memnun olduğunu açıkladı. Hayatının en zor setlerinden biri olduğunu belirten Kara, “Gecen sene uçağın içinde geçen bir hikaye çekmiştik. Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Ayrıca bir heyecan duydum. Birkaç katmanı olan bir karakterde oynadım. Açıkçası hayatımın en zor setiydi. Boğaziçi Film Festivali’nde ilk kez izleyici ile buluştu. Bende iki gün önce ilk defa izledim. Kendi adıma da kaygılarım vardı. Çünkü çok parçalı bir işti. Çok şükür mutlu ayrıldım. İzleyicinin de sevdiğini gördüm. Çok mutluyum” sözlerine yer verdi.