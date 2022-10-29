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Burcu Kara bebeğinin adını açıkladı - Magazin haberleri

Burcu Kara bebeğinin adını açıkladı

İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu Burcu Kara, doğacak oğluna Can ismini vereceğini söyledi

Giriş: 29.10.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Burca Kara, önceki gün Bebek’te görüntülendi. İstanbul trafiğinden kaçan oyuncu, Anadolu Yakası’na geçmek için deniz yolunu kullandı.

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaklaşık 8 aylık hamile olan Kara, vapura binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğuma son 40 gün kaldığını belirten Kara, “Hamilelik çok güzel geçiyor. Bunun için her gün şükrediyorum. İlkinde de öyleydi. Sağlıklı bir süreç oluyor benim için kendimi iyi hissediyorum” dedi.

  • Hamur işi yiyeceklere aşerdiğini söyleyen Kara, “Bu ara canım acayip pide çekiyor. Aklıma böyle sürekli internetten sipariş veriyim geliyor. Her aklıma geleni alsam 30 kilo almıştım şimdiye kadar. Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Akşam, gece bile olsa gidiyorum” diye konuştu.

    İLK KEZ AÇIKLADI: ADI CAN OLACAK

    Erkek bebek bekleyen Kara, oğluna Can ismini koyacaklarını söyleyerek ismi ilk kez açıkladı.

  • "KÖY HAYATINI SEVİYORUM"

    Fırsat buldukça Bursa’nın İznik ilçesindeki dededen kalma köy evine kaçtığını ifade eden Burcu Kara, köy hayatını sevdiğini söyledi. Toprağın kendisini rahatlattığını anlatan Kara, “Bayağı çiftçi oldum. Orada güzel bir hayatım var. Toprak çok rahatlatan bir şey. Bir sürü de yeni şeyler öğreniyorum. Her çeşit meyve sebze yetiştiriyoruz. Yaklaşık 3 yıl oldu ve giderek de artıyor. Eşe dosta da yetiştirdiğimiz ürünlerden veriyoruz” şeklinde konuştu.

  • "HAYATIMIN EN ZOR SETİYDİ"

    Burcu Kara, 10. Boğaziçi Film Festivali’nde boy gösteren ‘Uçuş 811’ filminin gördüğü ilgilen memnun olduğunu açıkladı. Hayatının en zor setlerinden biri olduğunu belirten Kara, “Gecen sene uçağın içinde geçen bir hikaye çekmiştik. Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Ayrıca bir heyecan duydum. Birkaç katmanı olan bir karakterde oynadım. Açıkçası hayatımın en zor setiydi. Boğaziçi Film Festivali’nde ilk kez izleyici ile buluştu. Bende iki gün önce ilk defa izledim. Kendi adıma da kaygılarım vardı. Çünkü çok parçalı bir işti. Çok şükür mutlu ayrıldım. İzleyicinin de sevdiğini gördüm. Çok mutluyum” sözlerine yer verdi.

  • Burcu Kara, röportaj sonrası Kanlıca’ya geçmek için deniz yolunu kullandı. Bebek İskelesi’nden vapura binen Kara, “Böyle daha kolay oluyor. Evimiz hemen yukarıda kalıyor. Başka türlü İstanbul trafiğini atlatamıyorum” dedi.

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