İsimler, insanların hayatlarını sembolize eden, karakter özelliklerinin belirteci olma görevini üstlenen ve ömür boyu o insana yoldaş olan en özel varlıklarımızdır. Bu yazımızda, sizlere Burcu adını çocuğunuza verip vermemeniz gereklerini açıkça paylaşacağız.
Burcu İsminin Anlamı Nedir?
Sakız ağacının kökü anlamına gelen Burcu; güzel ve hoş koku olarak da bilinir. Itır isminin de eş anlamlısıdır. Ülkemizde her 1000 kişiden biri ortalama olarak bu adı taşıyor.
Burcu İsminin Özellikleri
Bağımlı ilişkilerin ana odağıdır. Mutlaka kendini bir yere ya da insana ait hissetmek ister. Detaycı, olayları derinlemesine inceleyen bir yapısı vardır. Oldukça titizdir. Küçük çocuklara karşı sabırlıdır ve naif bir kişiliği vardır. Yetenekli, yaratıcı bir kişidir. Duygusal çıkışları yüksektir. Zaman zaman karamsarlık yaşar. Genelde insanlar üzülmesin, kırılmasın diyerek hayatının büyük kısmını erteler. Müzik, resim gibi sanatsal etkinliklere bayılır. Gezmeyi, keşfetmeyi çok sever. Aşırı hassas ve kırılgan bir yapısı vardır. İnsanları memnun etmek, mutlu etmek için debelenir durur. Kötü alışkanlıkların kadını değildir. Güven verir ve güven duymayı ister. Fazla sırnaşık ya da sıkan bir yapısı yoktur. Ailesine ve değer verdiği insanlara yeteri kadar sadıktır. Tabi canına tak demezse…
Burcu İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?
Kökeni Türkçe olan bu isim, Kuran’da yer almıyor. Caiz olmayan isimler listesinde değil, güzel anlamından dolayı çekinmeden bu ismi çocuğunuza verebilirsiniz.
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