Televizyonların sevilen sunucusu Burcu Esmersoy, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. İş arasına kısa bir tatili de sıkıştıran güzel sunucu, programın yeni rotasına çıkmadan önce soluğu alışveriş merkezinde aldı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Burcu Esmersoy, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapmayı ve yeni sezon ürünleri incelemeyi ihmal etmedi.

Bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirlerle kısa süre sohbet de eden ünlü sunucunun neşeli halleri ise gözlerden kaçmadı.