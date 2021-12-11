"KARİYERİMDE EN İYİ NOKTADAYIM"

Öte yandan daha önce sektörde yaşadığı zorluklardan bahseden ünlü isim, "Arkadan iş çevirme, kuyu kazma müsabakaları çok oldu. Fakat duruşumun ve çalışma azmimin ön planda olması sebebiyle hep bir noktada çabaları sonuçsuz kaldı ve savuşturuldu. Kariyerimde şu anda olunabilecek en iyi noktadayım." demişti.