Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filmi, dün akşam gerçekleşen galayla, vizyonu öncesi seyircilerle buluştu. Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ın başrollerini paylaştığı filmin galasında tüm ekip, kırmızı halıda basın karşısına çıkarken, filmlerinin 10 Eylül'den itibaren sinemaseverlerle buluşacak olmasının heyecanını yaşadı.
"FİLMİ PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇEKTİK"
Galaya Boran Kuzum, Melis Birkan, Sedef Avcı, Yiğit Kirazcı, Selen Uçer, Umut Kurt ve Elit Andaç Çam gibi ünlü isimler katıldı. Gala öncesi kırmızı halıda gazetecilerin sorularına yanıt veren filmin başrol oyuncularından Pınar Deniz, "Biz pandemi döneminde çektik filmi. Seyirciyle buluşuyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sinemaları ne olur yalnız bırakmayın." diye konuştu.
"TÜM SEKTÖRE ÖRNEK OLDU"
Bir diğer başrol oyuncusu Burcu Biricik de, "Galiba vizyona giremeyeceğiz. Yalan olacak çektiğimiz film' diye düşündük ama şu an burada, galadayız. Bu bizi çok mutlu etti. Herkesi sinemalara bekliyoruz. Bu film benim için şöyle bir önem taşıyor; ben bu pandemi ilk çıktığında 'Setleri durdurun, bir şey yapılması gerekiyor' diye paylaşım yapan ilk insanlardan birisiydim. Bu set bize pandemiyle birlikte nasıl hareket edip, nasıl çalışmamız gerektiğini öğretti. O kadar güzel önlemler almışlardı ki... Bence tüm sektöre de örnek oldu. Şimdi de ilk vizyona giren filmiz. O yüzden seyirci olarak pandemiye rağmen nasıl hayatımıza devam edebileceğimizi öğreneceğiz." diyerek, sözlerini noktaladı.
Oyuncu Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'i galada bırakmadı.
"UNUTMUŞUZ"
Filmin başrol oyuncusu Aras Aydın ile aşk yaşayan Melis Birkan da sevgilisinin filmine destek için galaya geldi. İlişkilerinin güzel gittiği söyleyen Birkan, galaları unuttuğunu, "Çok zorlandım. Unutmuşuz ama güzel geldi." sözleriyle anlattı.
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