Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı? - Magazin haberleri

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin ‘Poyraz Karayel’ dizisinde başlayan aşkları eylül ayında bitmişti. Çift 3,5 yıllık birlikteliğin ardından ilişkilerini noktalamıştı.

9 aydır ayrı olan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin aynı yerden fotoğraf paylaşması hayranlarını heyecanlandırdı. Terzioğlu'nun paylaşımına düştüğü, "Aşk ile bak" notu da hayranları tarafından Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin barıştıkları yönünde yorumlandı.