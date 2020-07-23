Burçin Terzioğlu kimdir?

Poyraz Karayel Dizisiyle ünlenen Güzel oyuncunun hayatı sosyal medyada konu oldu. Hayranları Burçin Terzioğlunun hayatını araştırmaya başladı. İşte Burçin Terzioğlunun hayatı ve kariyeri

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

KAÇ YAŞINDA: 9 Mart 1980 (40 yaşında)

NE İŞ YAPIYOR? Oyuncu

Etkin yıllar: 1985-günümüz

Evlilik: Murat Yıldırım (2008-2014)

Ödüller: Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu (2016)

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.

Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız`da "Rüya Erdem" rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Fox Tv'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun`da başrol olarak yer alıp gazeteci "Leyla Devrim" karakterini canlandırdı. Aynı yıl içerisinde Güzelliğin Portresi adlı filmde "Nisan" rolünü oynadı.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Televizyon Yıl Yapım Rol Notlar 1986-1988 Perihan Abla - Yardımcı Karakter 1987 Yeniden Doğmak - Yardımcı Karakter 1989 Doktorlar Billur Yardımcı Karakter 1992 Mahallenin Muhtarları Simge Yardımcı Karakter 1992 Kavak Ailesi Fındık Yeğen Yardımcı Karakter 1993 Solan Gül Gülten Yardımcı Karakter 1998 Sırılsıklam Feride Yardımcı Karakter 1999-2001 Yılan Hikâyesi Azat Yardımcı Karakter 2000 Tirvana - Yardımcı Karakter 2001-2002 Çiçek Taksi Sinem Yardımcı Karakter 2002 Üzgünüm Leyla - Yardımcı Karakter 2002 Kınalı Kar Pınar Beyoğlu Yardımcı Karakter 2004 Melekler Adası Ceren Yardımcı Karakter 2004 Aliye Ümit Yardımcı Karakter 2004-2006 Kadın İsterse Demet Yardımcı Karakter 2006 Fırtına Zeynep Dalcı Başrol Oyuncusu 2007 Çemberin Dışında Laçin Sürmen Başrol Oyuncusu 2009 Ey Aşk Nerdesin? Zeliş (Zeliha Yılmaz) Başrol Oyuncusu 2009-2010 Ezel Azad Karaeski Kırgız Yardımcı Karakter 2013 Merhamet Deniz Yardımcı Karakter 2015-2017 Poyraz Karayel Ayşegül Umman Başrol Oyuncusu 2018- Hakan: Muhafız Rüya Yardımcı Karakter

Film Yıl Yapım Rol Notlar 1985 Patron Duymasın - Yardımcı Karakter 1985 Çıplak Vatandaş İbrahim'in Kızı Yardımcı Karakter 1986 Hasretinle Yaşanmıyor Burçin Yardımcı Karakter 1986 İki Milyarlık Bilet Gül Yardımcı Karakter 1987 Baba Yüreği Aslı Yardımcı Karakter 1987 Hayallerim, Aşkım ve Sen Rukiye Yardımcı Karakter 1989 Fazilet Fazilet'in Kızı Yardımcı Karakter 1991 Menekşe Koyu Ayşe Yardımcı Karakter 2000 Annem ve Ben Gül Başrol Oyuncu 2000 Oyun Bitti - Başrol Oyuncu 2003 Taştan Kalp Özlem Başrol Oyuncu 2014 Halam Geldi Benek (Anne) Başrol Oyuncu