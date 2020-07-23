Burçin Terzioğlu kimdir?

Poyraz Karayel Dizisiyle ünlenen Güzel oyuncunun hayatı sosyal medyada konu oldu. Hayranları Burçin Terzioğlunun hayatını araştırmaya başladı. İşte Burçin Terzioğlunun hayatı ve kariyeri
BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?
KAÇ YAŞINDA: 9 Mart 1980 (40 yaşında)
NE İŞ YAPIYOR? Oyuncu
Etkin yıllar: 1985-günümüz
Evlilik: Murat Yıldırım (2008-2014)
Ödüller: Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu (2016)
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.
Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.
2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız`da "Rüya Erdem" rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Fox Tv'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun`da başrol olarak yer alıp gazeteci "Leyla Devrim" karakterini canlandırdı. Aynı yıl içerisinde Güzelliğin Portresi adlı filmde "Nisan" rolünü oynadı.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|1986-1988
|Perihan Abla
|-
|Yardımcı Karakter
|1987
|Yeniden Doğmak
|-
|Yardımcı Karakter
|1989
|Doktorlar
|Billur
|Yardımcı Karakter
|1992
|Mahallenin Muhtarları
|Simge
|Yardımcı Karakter
|1992
|Kavak Ailesi
|Fındık Yeğen
|Yardımcı Karakter
|1993
|Solan Gül
|Gülten
|Yardımcı Karakter
|1998
|Sırılsıklam
|Feride
|Yardımcı Karakter
|1999-2001
|Yılan Hikâyesi
|Azat
|Yardımcı Karakter
|2000
|Tirvana
|-
|Yardımcı Karakter
|2001-2002
|Çiçek Taksi
|Sinem
|Yardımcı Karakter
|2002
|Üzgünüm Leyla
|-
|Yardımcı Karakter
|2002
|Kınalı Kar
|Pınar Beyoğlu
|Yardımcı Karakter
|2004
|Melekler Adası
|Ceren
|Yardımcı Karakter
|2004
|Aliye
|Ümit
|Yardımcı Karakter
|2004-2006
|Kadın İsterse
|Demet
|Yardımcı Karakter
|2006
|Fırtına
|Zeynep Dalcı
|Başrol Oyuncusu
|2007
|Çemberin Dışında
|Laçin Sürmen
|Başrol Oyuncusu
|2009
|Ey Aşk Nerdesin?
|Zeliş (Zeliha Yılmaz)
|Başrol Oyuncusu
|2009-2010
|Ezel
|Azad Karaeski Kırgız
|Yardımcı Karakter
|2013
|Merhamet
|Deniz
|Yardımcı Karakter
|2015-2017
|Poyraz Karayel
|Ayşegül Umman
|Başrol Oyuncusu
|2018-
|Hakan: Muhafız
|Rüya
|Yardımcı Karakter
Film
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|1985
|Patron Duymasın
|-
|Yardımcı Karakter
|1985
|Çıplak Vatandaş
|İbrahim'in Kızı
|Yardımcı Karakter
|1986
|Hasretinle Yaşanmıyor
|Burçin
|Yardımcı Karakter
|1986
|İki Milyarlık Bilet
|Gül
|Yardımcı Karakter
|1987
|Baba Yüreği
|Aslı
|Yardımcı Karakter
|1987
|Hayallerim, Aşkım ve Sen
|Rukiye
|Yardımcı Karakter
|1989
|Fazilet
|Fazilet'in Kızı
|Yardımcı Karakter
|1991
|Menekşe Koyu
|Ayşe
|Yardımcı Karakter
|2000
|Annem ve Ben
|Gül
|Başrol Oyuncu
|2000
|Oyun Bitti
|-
|Başrol Oyuncu
|2003
|Taştan Kalp
|Özlem
|Başrol Oyuncu
|2014
|Halam Geldi
|Benek (Anne)
|Başrol Oyuncu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!