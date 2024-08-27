Buray, Etna Yanardağı'nda klip çekti
Buray, yeni çıkardığı 'Ne Oldu Bize' adlı şarkısının klibini Etna Yanardağı'nda çekti
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Buray, son albümünden beklenen video klibi 'Ne Oldu Bize' ile şimdi müzikseverlerin karşısında.
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Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait, düzenlemesi Nushadow imzası taşıyan şarkı, Coşkun Turgut yönetmeliğinde Etna Yanardağı'nın büyüleyici atmosferinde çekildi.
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Buray, çekim sırasında yaşadığı macera dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, doğanın bu nadir güzelliklerini, yanardağın yeniden faaliyete geçmesinden kısa bir süre önce kaydetmenin heyecanını takipçilerine aktardı.
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'Ne Oldu Bize' şarkısında Buray, ilişkilerdeki çalkantılı duygulara ve belirsizliklere odaklanıyor. Klibin atmosferi, şarkının duygusal derinliğine farklı bir boyut kazandırıyor.