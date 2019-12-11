11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak mart ayında ölçülmüştü.
DHA'nın haberine göre o tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları ağustos ayında yüzde 63.37, eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, bugünkü doluluk oranı ise 35.50 olarak tespit edildi.
Doluluk oranı, bu tarihte son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 37.20 olarak ölçülmüştü. Aynı tarihte 2013 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 38.71 olarak belirlenmişti. İstanbul'da 10 Aralık tarihinde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 2010 yılında yüzde 71.57 olarak kayıtlara geçmişti.
BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLAR "MERA" OLDU
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı da kurak geçen sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 35.65'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Düşen su seviyeleriyle birlikte daha önce suların altında olan bazı yapılar da gün yüzüne çıktı.
"HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ"
Bölgeye 15 yıldır geldiğini anlatan Mustafa Yılmaz "15 yıldır böyle manzara görmedik. Geçen sene buralarda balıklar yüzüyordu. Şimdi aynı alanlarda hayvanları güdüyorlar. Her geçen gün su seviyesi daha da düşüyor. İnşallah kar ve yağmur yağmaya başlar" dedi.
İSTANBUL BARAJLARININ BUGÜN İTİBARİYLE DOLULUK ORANLARI
Ömerli yüzde 31.28, Papuçdere yüzde 3.51, Sazlıdere yüzde 34.43, Büyükçekmece yüzde 35.65, Alibeyköy yüzde 38.14, Terkos yüzde 52.05, Kazandere yüzde 3.86 , Elmalı yüzde 62.04, Darlık yüzde 40.59, Istarancalar yüzde 20.99
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!