Özür diledi

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Oyuncu Burak Yörük (26), önceki gün otomobiliyle seyir halindeyken İETT şoförüyle tartışmıştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırmıştı. Kavga görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Yaşananların ardından Burak Yörük, İETT şoförüyle tartıştığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim.

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntüler de maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim.

BURAK YÖRÜK HAKKINDA

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı "Biz Boşanıyoruz" ile yaşadı. Ardından "4N1K 2" ve "4N1K" sinema filmlerinde rol aldı. Daha sonra da Baraj"da başrol oynadı.

FİLMOGRAFİ

Diziler

2002 - Sırlar Dünyası

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)

Filmler

2005 - Perde

2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)

2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)

Video klipleri

2019 - Baran Bayraktar - Yine

2019 - Zeynep Bastık & Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu? (Figüran)

2019 - Reynmen - Ela (Figüran)

2020 - Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım