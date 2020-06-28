Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini alırken Burak Yılmaz, 1 gol ve 2 asistlik performansıyla başroldeydi. Lige verilen aranın ardından kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, 5-1'lik Denizlispor maçında da 1 gol, 2 asistle yıldızlaşmıştı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından Kartal'ın hücum hattında artan etkinlikte Burak Yılmaz'ın katkısı dikkat çekti.
AVCI DÖNEMİNDE %25'LİK KATKI
Abdullah Avcı döneminde Beşiktaş, 18 maçta rakip filelere 28 gol gönderirken Burak Yılmaz, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlılar, maç başına rakip filelere 1.55 gol gönderirken Burak, gollerin yüzde 25'ine katkı sağladı.
YALÇIN'LA ZİRVE YAPTI
Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte hücumda bambaşka bir performans sergileyen Beşiktaş, 10 maçta rakiplerine 20 gol attı. Maç başına 2 gollük ortalama yakalayan Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, 9 maçta 7 gol ve 5 asist üretirken Kartal'ın gollerinin yüzde 60'ına etki etti. Antalyaspor yenilgisinin ardından gelen Denizlispor ve Konyaspor galibiyetlerinin başmimarı olan Burak, Beşiktaş'ın ligi ilk 3'te bitirme umutlarının da yeşermesini sağladı.
ASİSTLERİYLE HÜCUMUN BEYNİ
Burak Yılmaz'ın gollerinin yanı sıra asistlerindeki yükseliş dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Beşiktaş'ta ligde 17 maçta sadece 1 asist yapan Burak, Avcı döneminde ise 2 gol pası vermişti. Kral, Sergen Yalçın yönetiminde 5 asiste imza atarken gol paslarındaki 1 yıllık performansını 9 maçta geride bıraktı.
ABDULLAH AVCI DÖNEMİ
Beşiktaş
18 Maç, 28 Gol
Burak Yılmaz
12 Maç, 5 gol, 2 asist
SERGEN YALÇIN DÖNEMİ
Beşiktaş
10 maç, 20 Gol
Burak Yılmaz
9 Maç, 7 Gol, 5 asist
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