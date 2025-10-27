Habertürk
        Burak Yılmaz: Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 4-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından, "Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:16 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:16
        "Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü"
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. Maçın ardından konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, farklı mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

        Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, ’’Bugün maça başlarken son 7 haftadaki oyunumuzu oynayarak, aynı felsefe aynı oyun planı ve küçük değişiklikler ile başlamak istedik. Sahanın her yerinde birebir basmak efor isteyen ve riskli ama bu çocukların oynadığı bir oyundu. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuncularıma güvenim eskisinden daha fazla. Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Fenerbahçe’de kaliteli oyuncular ve onlarda cezayı kestiler, onları tebrik ederim’’ dedi.

        "BİZİ AVRUPA'DA NEGATİF GÖSTERİYORLAR"

        Burak Yılmaz, hakemlerin bahis oynadığı yönünde sorulan soruya ilişkin ise, ’’Aslında bu konu çok üzücü bir konu. Ben bir teknik direktörüm. Bugün ki hakemle de küçükte olsa konuşma şansımız oldu. Kurunun yanında yaş yanması, herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bu durum bizi Avrupa’da negatif gösteren bir durum. Devletimiz gereken işlemleri başlatmış. İnşallah kim futbola zarar veriyorsa men edilir ve futbolun kalitesi yükselir. İnşallah bu insanlar futboldan uzaklaşır’’ şeklinde konuştu.

