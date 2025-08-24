Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz'dan transfer sözleri! - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz'dan transfer sözleri!

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gençlerbirliği maçının ardından, "Galibiyet için oyuncularıma çok teşekkür ederim" dedi. Yılmaz, takıma en az 5 takviye yapmayı planladıklarını ve çok önemli bir transferi bitirme aşamasında olduklarını da söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 00:33 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:33
        Burak Yılmaz'dan transfer sözleri!
        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde ligde ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği ise henüz puanla tanışamadı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi. Yılmaz, "Geleli 3 gün oldu, 3 antrenman yaptık. Oyun mantalitemizi yerleştirmeye çalıştık. Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bugün istediğini fazlasıyla yapan bir takım olduk. Gençlerbirliği'nin katı bir savunma yapacağını biliyorduk. Oyuncularım bunu aştılar. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var, oyun ve oyuncu anlamında. Bunları tamamlayıp daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Özellikle milli maç arasının bize iyi geleceğini düşünüyorum. Yediğimiz golde bireysel hatamız vardı. Oynadığımız oyun riskli bir oyun. Biz de yeni geldik, takımımız daha tam oturmadı. Zemin de oynadığımız oyunu zaman zaman bozdu. O yüzden oyun içinde bazı dönemler sakıntı yaşadık. Performans olarak bakarsak oyuncular robot değil. Kötü başlangıç oyuncularda çöküşe neden oldu. Bunlar robot değil. Zaten oyuncu olarak eksiğiz. Yönetimin bize sözü var. Bunları da tamamlayarak daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

        "ÇOK GİZLİ YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÖZEL BİR OYUNCU İLE YARIN ANLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Transfer çalışmaları ile ilgili soruya cevap veren ve önemli bir transfer yapacaklarını söyleyen Yılmaz, "Allah izin verirse çok da söylemek istemiyorum. Çok gizli yürüttüğümüz özel bir oyuncu ile yarın anlaşacağımızı düşünüyorum. Bununla birlikte 5 oyuncu sözü aldım yönetimden. Özellikle santrfor bölgesine iyi bir transfer düşünüyoruz. Atan ve tutanın iyi olması gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz ama takviye şart. Bu transferleri yaparsak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Santrfor olmazsa olmaz transferimiz. Bu beş ya da dört transferi yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Gaziantep bir futbol şehri ve bunun çok daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

        Habertürk Anasayfa