Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıklanırken ikinci Güneş dönemi gündeme oturdu.

Güneş'le hem Trabzonspor hem Beşiktaş hem de Milli Takım'da birlikte çalışan Burak Yılmaz da tecrübeli çalıştırıcıya mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından Şenol Güneş'le fotoğrafını paylaşan tecrübeli golcü "Başarılar Hocam, size her şeyin en güzeli yakışır" ifadelerini kullanırken kalp ve kartal emojisi de ekledi.