Türkiye’nin en başarılı yapımcılarından TIMS & B Productions, İspanya’nın en önemli prodüksiyon şirketlerinden biri olan Plano a Plano ile uluslararası dağıtımcı İnter Medya’nın pavilyonunda ortak yapım anlaşması imzaladı. TIMS & B ile Plano a Plano arasında ortaklaşa geliştirilecek olan projelerin dünya çapında dağıtımını ise Inter Medya üstlenecek.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın 2017 yılında güçlerini birleştirip ortaklık kurmasıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen yapım şirketleri arasında yerini alan TIMS & B Productions, dünyanın 100’den fazla ülkesinde yayınlanmış olan Türk dizilerinin bir çoğunun yapımını gerçekleştirmiş durumda.

İspanya’daki birçok dijital platform ve kanal ile işbirliği yapan Plano a Plano, yüksek kaliteli dizileri hayata geçiren tecrübeli bir yapım şirketi.

Tims & B Productions CEO'su Burak Sağyaşar, “Bugün iki başarılı yapım şirketi olan Tims & B Productions ve Plano a Plano birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu bizim için büyük bir onur çünkü bir Türk ve bir İspanyol firması uluslararası pazarda başarı elde etmek için ilk defa güçlerini birleştiriyor. Birlikte Türk-İspanyol ortak yapımı, orijinal projeler üreteceğiz. Bunlar iki kültürün de seyircisine dokunacak işler olacak. Bugüne kadar, iki ülke arasında format hakları ve diziler satılmıştı ya da uyarlanmıştı fakat bugün ilk defa karşılıklı bir geliştirme ve üretim dönemine giriyoruz. Amacımız, tüm dünyada başarılı olacak İspanyol-Türk dizileri üretmek. Başka bir deyişle, Türk DNA'sı ile bir İspanyol dizisi yaparak her iki ülkenin drama alanındaki başarılarını birleştireceğiz” dedi.