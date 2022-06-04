"HEP BU HALDE NİCE SENELERE!"

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Evcen, bugün 36 yaşına bastı. Özçivit, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oğlu ve Fahriye Evcen ile birlikte dondurma yerken objektiflere poz veren Burak Özçivit, o anları Instagram'dan yayınladı. Ailesiyle keyifli halleriyle dikkat çeken Özçivit, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde... Seni çok seviyoruz..." notunu düştü.

"BEN SİZİ HER ŞEYDEN ÇOK"

Ünlü oyuncu ise eşinin bu sözlerine, "Ben sizi her şeyden çok... Hep bu halde nice senelere..." yanıtını verdi. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.