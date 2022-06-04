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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e: Hep bu halde nice senelere!

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'in doğum gününü kutladı. Eşi ve oğlu Karan ile birlikte dondurma yedikleri eğlenceli anları paylaşan Özçivit, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde... Seni çok seviyoruz..." dedi

04.06.2022 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

  • "HEP BU HALDE NİCE SENELERE!"

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Evcen, bugün 36 yaşına bastı. Özçivit, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oğlu ve Fahriye Evcen ile birlikte dondurma yerken objektiflere poz veren Burak Özçivit, o anları Instagram'dan yayınladı. Ailesiyle keyifli halleriyle dikkat çeken Özçivit, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde... Seni çok seviyoruz..." notunu düştü.

    "BEN SİZİ HER ŞEYDEN ÇOK"

    Ünlü oyuncu ise eşinin bu sözlerine, "Ben sizi her şeyden çok... Hep bu halde nice senelere..." yanıtını verdi. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • "ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"

    Öte yandan Fahriye Evcen, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu." demişti.

  • "HASSASLAŞTIM"

    Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım." sözleriyle anlatmıştı.

  • "BURAK ÇOK İYİ BİR BABA"

    Eşi Burak Özçivit’in de çok iyi bir baba olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Yardım anlamında çok şanslıyım. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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