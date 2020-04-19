Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş insanı Burak Hatipoğlu, önceki gün Yeniköy'de bir balıkçıda sıraya girerken görüntülendi.

Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmeyen Hatipoğlu daha sonra evinin yolunu tuttu.

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