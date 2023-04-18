Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

Rüzgar annesinin boyunu geçti

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü. 15 yaşındaki Rüzgar annesinin boyunu geçti

Giriş: 18.04.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2012'de 10 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu Burak Hakkı ile emekli manken Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü.

  • Sema Şimşek'in oğluyla ile paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

  • "OĞLUMA BİR ŞEY BIRAKMAK İSTEDİM"

    Burak Hakkı, "Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu" demişti. Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı, "Oğlum doğduğunda ona bir şey bırakmak istedim açıkçası. Böyle bir yatırım yaptım, sonra ağaçları diktim. Toprakla uğraşmak ayrı bir zevk veriyor insana. Ben hep söylüyorum benim orada küçük dertlerim var ama küçük. Büyük işlerim var çok büyük..." açıklamasını yapmıştı.

  • İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

  • Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Dilan

  • Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan

  • Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali

  • Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş

  • Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman

  • Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can

  • Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel

  • Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh


  • Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı


  • Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...


  • Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer

  • Volkan Konak ile kızı Şimal

  • Vedat Milor ile Ceylan Handan

  • Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.