Burak Bulut, verdiği konserde sevgilisine evlenme teklifi etti

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Son dönemlerde çıkardığı, 'Sevmedim Deme', 'Kehribar', Manolya' ve 'İçime Ata Ata' gibi şarkılarla tanınan Burak Bulut, sevgilisine sahnede duygusal bir sürpriz yaptı.

Bir süredir kendisi gibi şarkıcı olan kız arkadaşı Eda Sakız ile aşk yaşayan Burak Bulut, geçtiğimiz akşam memleketi Elazığ'da verdiği konserde sevgilisine evlenme teklifi etti.

Şarkıcı Burak Bulut, kız arkadaşını sahnesine davet etti ve "Bu koca adam ilk defa diz çökecek" diyerek Eda Sakız'a evlilik teklif etti. O anlarda Sakız'ın sevdiği bir jenerik müziği çalmaya başladı ve Eda, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. REKLAM

Eda Sakız, romantik evlilik teklifine "evet" dedi! Ayrıca, Burak Bulut, o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Fotoğraflar: Instagram