Burak Bulut: Mustafa Sandal mükemmel bir adam

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Burak Bulut, sevgilisi Eda Sakız ile Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut, Ebru Yaşar ile yaptığı 'Anılara Dalarız' adlı düet albümün ikinci şarkısı hakkında konuştu.

Burak Bulut; "Biz bu serinin ilkini 2 sene önce yapmıştık. Kurtuluş, ben ve Ebru Hanım... Güzel olduğuna inanıyoruz yaptığımız şarkıların çünkü dinleyicinin tepkisi o yönde oluyor. O yüzden şimdi bir yenisini daha çıkarttık. Yaptığımız müzikte bir algoritma yok aslında. O gün o saniye ve o dakika ne hissediyorsak, nasıl düşünüyorsak o şekilde yapıyoruz. Bazen pop, bazen slow parçalar yapıyoruz o yüzden" dedi.

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Eda Sakız da sözlerini sevgilisi Burak Bulut'un yazdığı 'Gecelere' adlı parçayı Siyam ile birlikte seslendirdiklerini dile getirerek; "Burak Bulut söz ve müziğini yaptı. Siyam ile güzel bir şarkı yaptık ve ilk günden 200 bine geldik. Ona da çok teşekkür ediyorum, mutluyum" diye konuştu.

"MUSTAFA SANDAL ÇOK MÜKKEMMEL BİR ADAM"

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Burak Bulut, "Birlikte bir projeniz mi olacak?" sorusuna ise "Mustafa Sandal çok mükemmel bir adam. Güzel bir şarkı yapacağız onunla birlikte. İyi olacağına inanıyorum, güzel bir şarkı üzerine çalışıyoruz" diyerek Mustafa Sandal ile de yeni bir şarkı müjdesini de sevenlerine verdi.