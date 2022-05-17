Müzik dünyasında birkaç yıldır dikkat çeken isimlerden biri olan Burak Bulut, bu akşam uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show'da şarkılarını seslendirecek. İşte Burak Bulut'un biyogragisi ile ilgili bilgiler...

BURAK BULUT KİMDİR?

Burak Bulut 26 Eylül doğumlu ve Terazi burcudur. Burak Bulut aslen Elazığlıdır. Doğum yılı tam olarak bilinmeyen (bazı kaynaklara göre 1980 doğumlu olduğu yazmaktadır) ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir.

Son zamanın başarılı şarkıcılarından olan Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ile seslendirdiği Nabız ve Sevmedim Deme şarkılarıyla gündeme gelmişti. Burak Bulut son olarak Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptı.

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve Ebru Yaşar’ın ‘İçime Ata Ata’ düeti 24 saatte 3,5 milyonun üzerinde izlenerek, Türkiye'de ve dünyada rekor kırdı. Burak Bulut’un hayatı müzikseverler tarafından merak edildi.