Bunu da gördük! Okul servisinden çakar çıktı

Çakarlı servis minibüsüyle ilgili çalışma başlatan Sivil Trafik ekipleri, servis şoförünün kimliğini belirledi. Şoför E.Ç. ile ilgili yapılan kontrollerde çalışma izin süresi bittiği halde yolcu taşımaya devam ettiğini belirlendi. Servis şoförüne izinsiz çalıştığı ve yasak olduğu halde aracına 'çakar' taktığı gerekçesiyle toplam 5 bin 665 lira ceza yazıldı. Okul servisi de trafikten men edildi.