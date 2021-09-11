Bursa'da korkunç olay! Bunlar cani!

İHA

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus balığı olduğunu fark etti.

BOYNUNDAN SİLAHLA VURDULAR

İHA'da yer alan habere göre göre balığın yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu tabanca ile öldürüldüğünü görünce şaşkına döndüler.

İNCELEMENİN ARDINDAN SORUŞTURMA

Polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölü yunus balığı belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.