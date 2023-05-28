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Bundesliga'ya yükselen ikinci takım belli oldu

Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) Bundesliga'ya yükselme yarışı nefes nefese geçti ve Heidenheim 90+9'da attığı golle mutlu sona ulaştı

Giriş: 28.05.2023 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
Bundesliga'ya yükselen ikinci takım belli oldu
HABERTURK.COM

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Jahn Regensburg ile Heidenheim karşı karşıya geldi.

Jahn Regensburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Heidenheim 3-2 kazandı ve Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu.

Heidenheim'ın galibiyet gollerini 58. dakikada Benedikt Saller kendi ağlarına, 90+3'te Jan-Niklas Beste ve 90+9'da Tim Kleindienst kaydetti. Ev sahibi Regensburg'un gollerini ise 51 ve 56. dakikalarda Prince-Osei Owusu kaydetti. Regensburg'da Jan Elvedi, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligi averajla lider tamamlayan Heidenheim, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. Darmstadt 98, Bundesliga'ya yükselmeyi garantileyen ilk takım olmuştu.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hamburg ise play-out'ta Stuttgart ile karşılaşacak.

Jahn Regensburg ise 31 puanla ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

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