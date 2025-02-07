Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor! Bulls Girişim Sermayesi kaç lot verir?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. 883 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 72 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak firmanın tüm detayları önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arzı ne zaman? İşte, detaylar...
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Sermaye Piyasası Kurulu bir şirketin daha halka arzına onay verdi; Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. Ana Pazar'da işlem görecek firmanın halka arz açıklığı yüzde 27.05 olarak açıklandı. İşte, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz detayları...
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BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 12,18 TL olarak belirlendi.
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BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI LOT MİKTARI
Firma 72 milyon 500 bin lot dağıtacak ancak henüz olası lot miktarı açıklanmadı.
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BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın borsaya açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.
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BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 40 Savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım
Yüzde 50 Diğer sektörelerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım
Yüzde 10 işletme sermayesi
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BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.
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BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HANGİ BANKALARDA VAR?
Banka bilgisi ileriki günlerde güncellenecek.