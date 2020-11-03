Bulgur ile hazırlayabileceğiniz harika bir bulgur köftesi tarifimiz var. Üstelik oldukça pratik bir tarif olacaktır. Hemen tarifin yapılışına başlayalım.

Bulgur Köftesi Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı kaynar su

1 adet yumurtanın akı

1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

3 yemek kaşığı kadar un

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Bulgur Köftesi Sosumuz İçin;

4 adet orta boy domates

3 diş sarımsak

Tuz

Biberiye

Sıvı yağ

Maydanoz

Bulgur Köftesi Yapılış