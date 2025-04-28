Bülent Uygun: Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan kızı Almina Tude Uygun, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Almina Tude için Çarşamba günü mevlit okunacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TAZİYELERİ MEVLİTTE KABUL EDECEK

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Bülent Uygun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, acısına ortak olan herkese teşekkür etti. 30 Nisan Çarşamba günü taziyeleri kabul edeceklerini belirten Bülent Uygun, “Kıymetli dostlarım, hepinizden Allah razı olsun. Acıma ortak olup, beni yalnız bırakmadınız. 30 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 ile 21.00 arasında Ataşehir MAREV’de mevlit okumamız olacaktır. Taziyeleri kabul edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.