Kızının mezuniyet törenine katılan Serttaş, Instagram hesabı üzerinden duygularını ifade etti. Ünlü şarkıcı, "Canımın yarısı Miray'ım... Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım... Seni seviyorum." mesajını paylaştı.