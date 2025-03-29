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        Haberler Magazin Bülent Şakrak'tan Midilli çıkarması: Ekonomik şartlar daha uygun - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak'tan Midilli çıkarması: Ekonomik şartlar daha uygun

        Bayram tatilinin 9 güne çıkarmasının ardından Ayvalık'ta büyük yoğunluk yaşandı. Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, Midilli Adası'na geçmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü oyuncu Bülent Şakrak da tatilini Midilli'de geçireceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:56
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        Bayram tatilini Midilli'de geçirecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne uzattığını açıklamasının ardından, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi tatilcilerin akınına uğradı. Açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşırken, ilçedeki yoğunluktan Yunanistan’ın Midilli Adası’na yolcu taşıyan feribotlar da nasibini aldı.

        Bayram tatilini Ege’deki Yunan adalarında geçirmek isteyen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Yalova, Manisa ve Çanakkale’den gelen tatilcilerin araçları nedeniyle ilçedeki otoparklar tamamen doldu.

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        "EKONOMİK ŞARTLAR DAHA UYGUN"

        Ünlü oyuncu Bülent Şakrak da bayram tatilini Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih edenler arasındaydı. İki gün boyunca adada dinleneceğini belirten Şakrak; "Şu anda dinlenme sürecindeyim. Bu sezon çok çalıştık, yorulduk ve biraz soluklanacağız. Midilli’yi çok seviyorum, gerçekten güzel bir ada. Üstelik bize göre ekonomik şartlar da daha uygun" ifadelerini kullandı.

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        #Ramazan Bayramı
        #bülent şakrak
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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