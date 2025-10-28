Bülent Polat: Bu sizi ruh hastası yapar

Geçtiğimiz haftalarda Berna Laçin'in, Hilal Altınbilek'in bir dizideki fakir kızı canlandırmasıyla ilgili eleştirisi dikkat çekmişti. Laçin, "En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi?" ifadelerini kullanmıştı.

Dilan Çiçek Deniz

Bu sözlerin ardından Dilan Çiçek Deniz, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Herkes her konuda fikir sahibi olmak istiyor, ama bazı şeyleri söylememek gerekir. Oyunculuk doktorluk ya da öğretmenlik gibi kutsal bir meslek değil" diyerek yanıt vermişti.

Çağatay Ulusoy

Deniz'in açıklamaları, oyuncular arasında bir polemiğin fitilini ateşledi. Ekin Türkmen ve Burak Sergen gibi isimler oyunculuğu kutsal bir meslek olarak nitelendirirken; Pelin Akil, Nevra Serezli, Çağatay Ulusoy, Gizem Erman Soysaldı, Caner Cindoruk ve Melis Sezen, tartışmanın abartıldığını vurguladı.

Burak Sergen

Tartışmaya son olarak katılan Bülent Polat ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Burak Sergen'in "Ben doktor ve öğretmen rolü oynayabilirim ama onlar benim yaptığım işi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği" sözlerine gönderme yaptı. Polat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Bülent Polat "Kutsal: Tapılacak ya da yolunda can verilecek denli sevilen demektir. Bu, oyunculuğa duyduğunuz tutku mesleğinizi kutsal yapmaz; bu sizi ruh hastası yapar. Narsist kişilik bozukluğu. Türkçe'ye 'özsever' olarak geçen narsist kelimesi, öz önemini abartan, kendine hayranlık duyan, benmerkezci ve kibirli kişiler için kullanılan psikiyatrik bir terimdir." Fotoğraflar: Instagram