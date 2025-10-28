Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bülent Polat: Bu sizi ruh hastası yapar - Magazin haberleri

        Bülent Polat: Bu sizi ruh hastası yapar

        Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleriyle ilgili meslektaşlarından yeni yorumlar geliyor. Fikir ayrılıkları sürerken, Bülent Polat Deniz'e destek verirken Burak Sergen'i ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 19:41 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu sizi ruh hastası yapar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz haftalarda Berna Laçin'in, Hilal Altınbilek'in bir dizideki fakir kızı canlandırmasıyla ilgili eleştirisi dikkat çekmişti. Laçin, "En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi?" ifadelerini kullanmıştı.

        Dilan Çiçek Deniz

        Bu sözlerin ardından Dilan Çiçek Deniz, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Herkes her konuda fikir sahibi olmak istiyor, ama bazı şeyleri söylememek gerekir. Oyunculuk doktorluk ya da öğretmenlik gibi kutsal bir meslek değil" diyerek yanıt vermişti.

        Çağatay Ulusoy

        REKLAM

        Deniz'in açıklamaları, oyuncular arasında bir polemiğin fitilini ateşledi. Ekin Türkmen ve Burak Sergen gibi isimler oyunculuğu kutsal bir meslek olarak nitelendirirken; Pelin Akil, Nevra Serezli, Çağatay Ulusoy, Gizem Erman Soysaldı, Caner Cindoruk ve Melis Sezen, tartışmanın abartıldığını vurguladı.

        Burak Sergen

        Tartışmaya son olarak katılan Bülent Polat ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Burak Sergen'in "Ben doktor ve öğretmen rolü oynayabilirim ama onlar benim yaptığım işi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği" sözlerine gönderme yaptı. Polat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

        Bülent Polat

        "Kutsal: Tapılacak ya da yolunda can verilecek denli sevilen demektir. Bu, oyunculuğa duyduğunuz tutku mesleğinizi kutsal yapmaz; bu sizi ruh hastası yapar. Narsist kişilik bozukluğu. Türkçe'ye 'özsever' olarak geçen narsist kelimesi, öz önemini abartan, kendine hayranlık duyan, benmerkezci ve kibirli kişiler için kullanılan psikiyatrik bir terimdir."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Burak Sergen
        #Bülent Polat

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Habertürk Anasayfa