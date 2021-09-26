"YAKINDA BEN DE GİDERİM!"

Merhum sanatçı Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde anmayı da ihmal etmeyen sanatçı, "Bence Türkiye'ye böyle bir ses bir daha gelmez. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim." diye konuştu.