Ersoy, "Ben anne olamadım. Bu duyguları yaşamak için anne olmak lazım. Ama ben anne olmadığım halde o duyguları hissettim. Filmde o annenin her şeye rağmen evladına gösterdiği sonsuz sevgisi, şefkati beni derinden etkiledi. Sumru Yavrucuk ne kadar güzel, ne kadar doğal oynamış. Sen de çok güzel çekmişsin." sözleriyle filmin yönetmeni Mustafa Kotan’ı tebrik etti.