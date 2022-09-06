Bülent Ersoy, İzmir'de sahne aldı

İHA

Fuarda, Çim Konseri sahnesinin son konuğu Bülent Ersoy oldu. "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısıyla konserine başlayan Ersoy’a, müzikseverler eşlik etti.

"İZMİR ÇOK MÜSTESNA BİR KENT"

İlk şarkısının ardından konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Bülent Ersoy, "Helal mi? Helal... Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzmir’i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmayaydı duyguları düşünceleri olmayan, hayatı herkesin kendi rahat ettiği doğrultuda yaşadığı ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir şehirdir İzmir... Ne güzeldir ki İzmir’deyiz..." dedi.