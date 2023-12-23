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        Haberler Magazin Bülent Ersoy ihaneti anlattı: Kapıyı kırdım, yatakta bastım - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy ihaneti anlattı: Kapıyı kırdım, yatakta bastım

        Bülent Ersoy, eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun'dan ihanet nedeniyle boşandığını açıkladı. Ersoy, Cem Adler'i yatakta bir kadınla yakaladığı günün detaylarını da anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:43
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy, 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan ile 3 yıl aşk yaşadığını itiraf eden Bülent Ersoy, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarına devam ediyor.

        • 2

          Bülent Ersoy, bu kez de Cem Adler ve Armağan Uzun’dan kendisini aldattıkları için boşandığını söyledi. Ersoy, 1998'de evlendiği, kendisinden 27 yaş küçük olan Cem Adler’i bir başka kadınla yakaladığını anlattı.

        • 3

          Bülent Ersoy, "Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. ‘Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir’de bir ev var, Cem’i çektiler oradan çıkarken’ dedi. ‘Ben şimdi İzmir’den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın?’ dedim. ‘Görüntüler var’ dedi. Tekrar uçağa binip İzmir’e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı. Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu ‘Sen neyinle yaptın bu işi’ dedim. ‘Bir şey yapmadım’ dedi. Hemen boşadım" dedi.

        • 4

          Nisan 1998'de nikâh masasına oturan Bülent Ersoy'un evliliği Haziran 1999'da resmen bitti.

        • 5

          Bülent Ersoy, 2007’de evlenip 1 yıl sonra boşandığı şarkıcı Armağan Uzun hakkında da konuştu.

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          Bülent Ersoy, "Öteki, kır saçlı (Armağan Uzun) da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir" ifadelerini kullandı.

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