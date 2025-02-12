Bülent Ersoy, hayatını onayladı

Bülent Ersoy'un biyografi filminin hazırlıklarına devam ediliyor. 'Bergen'in yapım şirketi Orchestra Content tarafından çekilecek filmde Ersoy'u kimin canlandıracağı henüz belli değil. Bülent Ersoy, Mine Şöngöz tarafından yazılan öyküyü onayladı.

Öykünün onaylanmasından sonra çekim hazırlıkları hız kazanırken ön çalışmaların mayıs ayında tamamlanmasının ardından sete çıkılması bekleniyor.

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