Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkbükü'nde konser vermek için Bodruma gelen Bülent Ersoy, önceki gün bir butikten alışveriş yaptı. "Konserde şık görünmem lazım" diyen Ersoy, ilginç yazlık kıyafetiyle dikkat çekti.

Ersoy, Bodrum'dan aldığı ev ile ilgili soruları, "Ev değil, malikane" şeklinde yanıtladı.