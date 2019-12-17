BİRÇOK SİPARİŞ VERDİ

Dünya starları Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi bol ve uzun mont modasına Diva da katıldı. Özel yaptırdığı ve servet ödediği montun farklı renklerinden de yaptıran Bülent Ersoy, aynı zamanda birçok sipariş de verdi.