Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Ersoy, bir arkadaşına verdiği 16 bin lirayı geri istemişti. Bülent Ersoy, ilk olarak iki adet banka dekontu paylaşmıştı.

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"16 BİN LİRA HESABIMA YATACAK" DEMİŞTİ

Bülent Ersoy, borç verdiği kişi için "Dekontlarıyla da sabit olduğu üzere talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğini yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insanı duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Bülent Ersoy, borç paylaşımını kısa süre sonra sildi.