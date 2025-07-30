Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bülent Ersoy 16 bin TL'lik borç paylaşımını sildi - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy borç paylaşımını sildi

        Bülent Ersoy, sosyal medyadan geçtiğimiz gün; "Tefeciden büyük faizlerle alacağım dedi, acıdım" diyerek bir arkadaşına 16 bin TL verdiği borcu geri istediğini ifade ettiği bir mesaj yayımlamıştı. Ancak Ersoy, kısa bir süre sonra paylaşımı sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 09:05 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borç paylaşımını sildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Ersoy, bir arkadaşına verdiği 16 bin lirayı geri istemişti. Bülent Ersoy, ilk olarak iki adet banka dekontu paylaşmıştı.

        "16 BİN LİRA HESABIMA YATACAK" DEMİŞTİ

        Bülent Ersoy, borç verdiği kişi için "Dekontlarıyla da sabit olduğu üzere talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğini yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insanı duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak" ifadelerini kullanmıştı.

        Ancak Bülent Ersoy, borç paylaşımını kısa süre sonra sildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bülent Ersoy
        #borç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Habertürk Anasayfa