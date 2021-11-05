Bülent Ecevit mezarı başında anıldı

AA

Anma törenine Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ve partililer katıldı.

Ecevit'in kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunun ardından konuşan Aksakal, Ecevit’in tüm yaşamını, ekmeğini alın teriyle kazanan onurlu insanların mücadelesine adamış değerli bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Aksakal, Ecevit'in "tam bağımsız Türkiye" idealine sıkı sıkıya bağlı gerçek bir devrimci olduğunu ifade ederek, "O, bugün huzur ve güven içinde geleceğini kurgulayabilen Kıbrıs’ın fatihi, 'Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen' şiarına gönül vermiş, halkın Karaoğlanı'ydı. Bizler, senin öğretilerinle milliyetçi, vatansever, sol değerlere yürekten bağlı demokratik solcular olarak inandığımız hedefe doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Aksakal'ın konuşmasının ardından Ecevit'in kabrine karanfil bırakıldı.

Törene ellerinde taşıdıkları Ecevit'in fotoğraflarıyla gelen partililer, kabrinin başında dua etti.

Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit anısına ayrıca DSP Genel Merkezi önünde vatandaşlara lokma ikram edildi.