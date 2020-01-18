Dün gelen son dakika acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit 97 yaşında vefat etti. Onu ilk Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı olarak sonra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit'in eşi olarak tanıdık. Peki Rahşan Ecevit nereliydi? Kariyeri nasıldı?

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Türk ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit, 1923’te Bursa’da doğdu. Aslen Selanik’ten Giresun’un Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit’in babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral’dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunu olan Rahşan Ecevit, çok iyi derecede İngilizce de bilmekteydi. Yazdığı ‘Pülümür’de Aşk’ adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Rahşan Ecevit, 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi. Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin (DSHP) kurucusu ve ilk başkanıdır.

Kurucusu olduğu DSP’den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde DSHP’nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıkladı. 5 Mayıs 2015 tarihinde vücundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA’da tedavi gördükten sonra 8 Kasım 2015 tarihinde taburcu edilerek evinde istirahat etmeye çekilmişti.