Bulanık'ta bayramlık kıyafet yardımı

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı
Muş'un Bulanık ilçesinde hayırseverler, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu
Giriş: 25.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:45
Muş'un Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanları, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 252 çocuk için bayramlık kıyafet aldı.
Yardımlar, Bastancılar köyünde çocuklara teslim edildi. Hayırsever iş insanları daha sonra Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ