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        Haberler Gündem Güncel Bulanık'ta bayramlık kıyafet yardımı | Son dakika haberleri

        Bulanık'ta ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

        Muş'un Bulanık ilçesinde hayırseverler, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:45
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        Bulanık'ta bayramlık kıyafet yardımı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanları, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 252 çocuk için bayramlık kıyafet aldı.

        Yardımlar, Bastancılar köyünde çocuklara teslim edildi. Hayırsever iş insanları daha sonra Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti.

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