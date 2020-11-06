Buhar odasının faydaları nelerdir?

Buhar odaları; size dakikalar içinde zararlı toksinlerden kurtardığı gibi, vücudunuzun hastalıklara karşı verdiği savaşı destekler. Kan basıncınızı artırarak kardiovasküler sisteminize antrenman olanağı sağlar. Bu aynı zamanda kaslarınızdaki yorgunluğu kısa sürede atmanızı sağlar. Negatif iyonların insan üzerindeki olumlu etkisi ise saunaların gözle görülmeyen ama hissedilebilen olumlu etkilerindendir.

BUHAR ODASININ FAYDALARI NEDİR?