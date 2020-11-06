Buhar odasının faydaları nelerdir?

Buhar odaları; size dakikalar içinde zararlı toksinlerden kurtardığı gibi, vücudunuzun hastalıklara karşı verdiği savaşı destekler. Kan basıncınızı artırarak kardiovasküler sisteminize antrenman olanağı sağlar. Bu aynı zamanda kaslarınızdaki yorgunluğu kısa sürede atmanızı sağlar. Negatif iyonların insan üzerindeki olumlu etkisi ise saunaların gözle görülmeyen ama hissedilebilen olumlu etkilerindendir.
BUHAR ODASININ FAYDALARI NEDİR?
- Daha Dirençli Bir Vücut: Buhar odası; derideki kılcal damarları genişletir ve kan basıncınızı dengeler. Vücut ısınız 1-2 derece artarak mikrop ve virüslere karşı savunma sisteminizi güçlendirir Hasta iken veya olmak üzereyken sauna ilaç vazifesi görecektir.
- Spor Aktiviteleri Sonrası Buhar Odası: Yorgunluğunuzu atacağınız en uygun yerdir. Profesyonel sporcuların hepsinin çalışma takviminde sauna seansları ayrı bir yer tutar. Damarlarınızı genişleterek, yorgunluğa sebep olan laktik asitin kaslar arasından atımını kolaylaştırır.
- Daha Pürüzsüz Bir Cilt: Buhar odası; 80 °C’de yaklaşık 30 dakika sonunda size başka bir mucize daha sunar, pürüzsüz bir cilt. Hem de bunu değişik ürünlerde olduğu gibi kapatarak değil, tamamen doğal yolardan yapar. Ölü hücrelerden oluşan üst derinizi (epidermis) canlı hücrelerden oluşan (dermis) alt derinizden ayırarak canlı ve gergin olan bir cilde kavuşmanızı sağlar. Buhar odası, özellikle hanımlar için bulunmaz bir güzellik kaynağıdır. Düzenli sauna seanslarından sonra ne demek istediğimizi anlayacaksınız.
- Daha Temiz Bir Beden: 15 dakikalık bir sauna seansından sonra tüm gün boyunca attığınızdan daha fazla toksin atarsınız. Toksinler vücut için son derece zararlı maddeler olup sadece terleme yoluyla atılırlar. Buhar odası, vücut için kritik bir rol oynar; daha temiz ve daha sağlıklı bir beden.
- Daha Huzurlu Bir Zihin: Negatif iyonlar sıcak taşlara serpilen su ile havaya fışkırırlar ve aldığınız nefes ile vücudunuza girerler. Bu iyonların görevi sizi iyi ve mutlu hissetmenizi sağlamaktır. Son yıllarda keşfedilen bu etki ile dünyada farklı uygulamalar yapılmaktadır. Hatta kanserin tedavisinde bile iyon jeneratörleri kullanılmaktadır.
- Sinüs Açar: Buhar odasındaki ısı vücudun etrafındaki mukoza zarlarını açar. Bu, birisinin daha derin ve kolay nefes almasını sağlayacaktır. Buhar odaları; sinüslerde ve akciğerlerde tıkanıklığı parçalayacak ve bu nedenle soğuk algınlığı tedavisi, sinüslerin blokajını kaldırma ve nefes almaya yardımcı olmak için kullanılabilir.
- Kalori Yakar: Bir kişi buhar odasında olduğunda kalp atış hızı artar. Egzersizden sonra bir buhar odası kullanırlarsa, kalp atış hızı yükselebilir.
Uzmanlar, sağlıklı bir egzersiz programının yanında kullanıldıklarında, buhar odası tarafından üretilen ısı ve vücudun kendine özgü terlemesinin vücudu uyararak sağlıklılığı artıracağını bulmuşlardır.
- Dolaşımı Geliştirir: Buhar odasında oturmanın, özellikle yaşlı insanlarda kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.
Buhar odası terapisinin kan basıncını düşürdüğü ve kalbi daha sağlıklı tuttuğu yanı sıra ülserler gibi yaralar nedeniyle kırık cilt dokusunun onarılmasına yardımcı olduğu da gösterildi.
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