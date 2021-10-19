UEFA maçlarının Türkiye'de yayıncılığını dijital yayın platformu Exxen üstleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Ekim maçları merak ediliyor. İşte UEFA maçları ile ilgili detaylar...

19 EKİM 2021 BUGÜNKÜ UEFA MAÇLARI NELER?

Beşiktaş-Sporting Lizbon - 19.45

Club Brugge-Manchester City - 19.45

Şahtar Donetsk-Real Madrid - 22.00

PSG-RB Leipzig - 22.00

Atletico Madrid-Liverspool - 22.00

Inter-Sheriff - 22.00

Ajax-Borussia Dortmund - 22.00

Porto-Milan - 22.00

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU